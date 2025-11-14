マンチェスター・ユナイテッドは2024年のジム・ラトクリフ氏による買収以降、大規模な投資から人員整理まで数々の改革を敢行してきたが、今回はスタッフの活動にもメスが入るようだ。『THE Sun』によると、スタッフが個人のソーシャルメディアチャンネルで行うプライベートな舞台裏コンテンツの配信を禁止することを決定したという。この新たな制限はクラブの施設といったものがスタッフの映像入ることが多すぎると考え、機密保持