規格外の成績を残してきた男はやはり身に着けるものも規格外のようだ。リオネル・メッシとともに現代サッカーを象徴する存在として君臨し続けたクリスティアーノ・ロナウドがインタビューに登場した際に着けていた腕時計が話題を呼んでいる。『THE Sun』が伝えている。イギリスの大物ジャーナリストであるピアーズ・モーガン氏からインタビューを受けたC・ロナウドはジェイコブ&カンパニーの18Kホワイトゴールド製ツインターボ