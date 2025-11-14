主砲、岡本が抜けた穴をいかに埋めるかは来季の大きなテーマとなる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextフリーエージェント（FA）宣言選手がコミッショナーから公示され、8選手の名前が上がりました。投手陣では楽天のエースとして一時代を築いた則本昂大や、ソフトバンクの先発ローテを長年担ってきた東浜巨、さらには外野手ではDeNAのリードオフマン・桑原将志、走攻守3拍子揃う楽天の辰己涼介、日本ハムの2022年パ首位打者・松