２０１８年平昌五輪でスピードスケート女子２冠に輝き、２２年に引退した高木菜那さんが、元人気アイドルグループメンバーとの２ショットを披露した。１４日までに更新したインスタグラムで「先日『櫻井・有吉ＴＨＥ夜会』にＶＴＲ出演しました！ゆきりんと夜な夜なはしご酒をしながらいろんなお話させていただきました」とつづって、元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀との２ショットをアップした。「バス旅で初めて共演