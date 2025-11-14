熊本県内各地で記録的な大雨を観測した８月、浸水した軽自動車から運転手ら４人を救助したとして、熊本県警天草署は１３日、同署で天草市の男性３人を表彰した。３人は同市栖本町の農業、原田茂さん（７６）、ともに自営業の松尾圭悟さん（５１）と浦田欣吾さん（６８）。同署によると、原田さんは８月１１日午前１０時半頃、大雨による増水で道路から冠水した水田に流され、沈みかけている車を発見。現場近くの自宅にいた松