テレビのバラエティ番組に出演し、個性的なキャラクターが人気を呼んだ「タケノコ王」こと風岡直宏さん。「タケノコの生産は儲からない」と言われるなか、年間300日、山に入っては手入れをほどこし、ついには希少種の量産も実現。謎に包まれたこの男、いったい何者だったのでしょうか？ 【写真】「いたな～！」ピンクづくめの格好でお茶の間の人気者だった風岡さん ほか（4枚目/全15枚） タケノコ王としてテレビ番組