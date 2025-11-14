14日午前6時36分ごろ、茨城県、埼玉県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の桜川市、埼玉県の桶川市、千葉県の市川市と南房総市です。【各地の震度詳細】■震度1□茨城県桜川市□埼玉県