高い支持率を得てスタートを切った高市政権。期待が高まる一方で、“食料品の消費税ゼロ”の政策については「トーンダウンしているのではないか」「もう難しいのではないか」といった声も見受けられる。ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー・選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が言及した。【映像】迫力がすごい…高市内閣、記念撮影の様子（実際の映像）高市内閣が発足して約3週間。街の人から挙がったのは