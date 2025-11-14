ロンドンにあるBBC本社＝10日（AP＝共同）【ロンドン共同】英公共放送BBCが昨年10月の番組でトランプ米大統領の演説場面を恣意的に編集したとされる問題を巡り、BBCは13日、トランプ氏側に謝罪の文書を送ったと明らかにした。映像を取り上げた特集番組を再放送しないと約束する一方、補償は拒否し、映像が名誉毀損に当たる根拠はないと主張した。また、英紙テレグラフは13日、BBCが2022年6月に放送した別番組でもトランプ氏の