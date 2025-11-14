タレント森香澄、なえなのらが所属する芸能事務所「seju」が14日までにX（旧ツイッター）を更新。所属タレントへの誹謗（ひぼう）中傷に対し、法的措置を講じる方針を明らかにした。「現在、所属タレントに対し、SNSを含むインターネット掲示板、タレント本人へのDM（ダイレクトメッセージ）を通じて、名誉を著しく毀損する誹謗中傷が確認されております」と書き出した。「これらの行為は、タレント本人の活動を妨害するのみならず