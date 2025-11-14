モデルで女優の田中芽衣（25）が14日までにインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。「私事ではございますが、この度、第一子を授かりましたことをご報告いたします」と前置きした上で「日々変化する体調に戸惑いながらも、少しずつ大きくなっていくお腹が愛おしく、一日一日を大切に過ごしています」と書き出した。そして今月14日発売の「『後期のたまごクラブ冬号』の表紙を務めさせていただきました特別な時期にこのよう