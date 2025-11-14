「中国インターネット発展報告2025」が世界インターネット大会烏镇サミットで発表された。6月時点で中国の6G特許出願件数は世界全体の約40．3％を占め、世界1位となった。また、中国はすでに世界最大のAI（人工知能）特許保有国となり、その割合は60％に達している。中国経済網が伝えた。中国は6G特許出願件数で世界をリードしているだけでなく、情報インフラの整備も強い勢いを維持している。6月時点で、中国の固定ブロード