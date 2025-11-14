オンラインカジノなど賭博事件を担当する警視庁の捜査員が、ギャンブル依存症について学びました。警視庁の捜査員が依存症の研究に取り組む神奈川・横須賀市の医療機関を訪れ、オンラインカジノにのめり込みやすい要因などについて専門医から説明を受けました。警視庁は、「捜査員の依存症への理解を深めて再犯防止に生かしたい」としています。