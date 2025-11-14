女優の若村麻由美が１３日、インスタグラムを更新し、８日に肺炎のため９２歳で死去した仲代達矢さんを悼んだ。仲代さんが主宰した「無名塾」出身で、仲代さんの教えを受けた若村。生前の仲代さんとのショットとともに「恩師に捧ぐ」と書き出し、「仲代達矢さんと奥様の宮崎恭子（やすこ）さんに初めてお目にかかったのは、無名塾入塾試験の面接でした。１８歳になったばかりの私は、仲代さんの、すべてを見抜くような鋭い眼光