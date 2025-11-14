NY株式13日（NY時間16:23）（日本時間06:23） ダウ平均47457.22（-797.60-1.65%） S＆P5006737.49（-113.43-1.66%） ナスダック22870.36（-536.10-2.29%） CME日経平均先物50245（大証終比：-1055-2.11%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅安。一時８００ドル超下げ幅を拡大し、ナスダックも２％超の大幅安となった。高バリュエーションからＡＩ関連株への調整はなお続いている