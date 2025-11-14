米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27） 米2年債 3.593（+0.025） 米10年債4.119（+0.050） 米30年債4.713（+0.049） 期待インフレ率2.300（+0.013） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。史上最長となった米政府機関が再開されたにもかかわらず、本日の市場は金利や経済への先行き不透明感が投資家の心理を圧迫していた模様。 本日も何名かのＦＯＭＣ