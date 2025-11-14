米政府機関再開もドル安優勢ドル円もロング勢が一旦退却＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル安が優勢となり、ドル円も一時１５４．１５円付近まで下落した。前日同様に本日の東京時間にも何度か１５５円台を付ける場面が見られたものの上値を抑えられている。１５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に観測。ロング勢も一旦退却していたようだ。ただ、下押す動きまでは出ていない。 米政府機関の閉鎖