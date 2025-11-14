山形県酒田市は１０日、同市米島の民家で柿の木に登って実を食べていた親子とみられるクマ３頭を緊急銃猟で駆除した。同県内では７日の米沢市に続いて２例目。住民の女性（４５）が日課の犬の散歩を終えて帰宅した午前７時頃、犬がなかなか家の中に戻らず、木の上を見ていた。女性が確認したところ、木の上にクマ２頭がいたため、慌てて１１０番した。酒田市職員が現場に駆けつけ、市はクマ出没対応対策本部を設置。酒田署員が