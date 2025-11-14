きょうは晴れる所が多く、関東から西を中心に昼間は日差しが暖かく感じられそうです。沖縄も天気が回復に向かいますが、土砂災害に警戒が必要です。週末は晴れ間の出る所が多いものの、来週は今季一番の強い寒気が流れ込んで一段と寒くなるでしょう。高気圧に覆われて、広い範囲で晴れ間が出るでしょう。ただ、関東では夕方以降は次第に雲が多くなり、夜は雨の降る所がありそうです。北海道は上空の寒気の影響で、日本海側を中心に