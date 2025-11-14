終身雇用が揺らぎ、出世だけではもう“勝ち組”になれない現代では、どのように働けば大きな資産を築けるのだろうか？経済評論家・山崎元氏の『経済評論家の父から息子への手紙』（Gakken）より一部抜粋し、効率よく稼ぐために意識するべき“新しい働き方”を紹介する。（全3回の1回目／#2を読む、#3を読む）【画像】1位は…世界の長者番付トップ10を見る「昭和生まれの働き方常識」は“割が悪い”さて、息子よ、始めるぞ。