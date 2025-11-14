〈「安定した雇用を求める労働者こそが、世界の“養分”だ」経済評論家が息子に説いた、“資本家をカモにする”労働者に転身する方法〉から続く株式投資で高い利益を得るためには、企業の成長が必要だと考えがちだ。しかし、経済評論家として活躍した山崎元氏は、「高成長でも、低成長でも、期待リターンは同じ」と説く。『経済評論家の父から息子への手紙』（Gakken）より一部抜粋し、その理由を紐解こう。（全3回の3回目／#1を