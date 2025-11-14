ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月15日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[カルロス アルカラス] 2 - 0 [ロレンツォ ムゼッティ] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第5日がイタリア トリノで行われ、男子シングルスで、カルロス アルカラスとロレンツォ ムゼッティが対戦した。第1セットはカルロス アルカラスが6-4で先取。第2セットもカルロス アル