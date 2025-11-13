三越伊勢丹ホールディングスが、2026年3月期第2四半期決算（2025年4月〜9月）を発表した。売上高は2538億6600万円で、前年同期から3.9％減少。主力の百貨店業は海外顧客売上の反動減が響き、売上高2094億円（前年同期比4.7％減）、営業利益254億4300万円（同13.9％減）と減収減益となった。 【画像をもっと見る】 減収の要因は前年同期に大きく伸長した海外顧客売上の反動が影響。上期の国内百貨店の海外顧客売上は前年同期比2