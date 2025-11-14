現在公開中の映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』で登山家を演じている吉永小百合さん。そのモデルとなるのは、女性としてエベレストへの世界初登頂に成功した登山家・田部井淳子さんだ（2016年死去）。自身がパーソナリティを務めるラジオ番組で、ゲストとして出演した田部井さんに魅了されたという吉永さんが、その思い出と映画にかけた思いを語る。【画像】田部井淳子著『それでもわたしは山に登る』 ◆◆◆初めて