日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆まさかの復活劇外交・安全保障政策の司令塔たる「国家安全保障局」（NSS）トップだった岡野正敬前局長（昭和62年、外務省）の突然の退任も驚きをもって受け止められた。新局長に就いたのは、2週間ほど前にインドネシア大使