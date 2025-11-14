将棋の八大タイトルの1つ「竜王戦」第4局に藤井聡太六冠（23）が勝利し、史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました。藤井聡太六冠：永世竜王を目指せるチャンスは多くないので光栄なこと。藤井聡太六冠に佐々木勇気八段（31）が挑んだ「竜王戦」の第4局は、12日から京都競馬場で行われていました。熱戦が続いていましたが、13日午後6時半過ぎに藤井六冠が138手で勝利し、4連勝で防衛を果たしました。藤井聡太六冠は「結果とし