【ニューヨーク＝小林泰裕】１３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７９７・６０ドル安の４万７４５７・２２ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測の後退や短期的な過熱感への警戒から、一時８００ドル超下落した。ＦＲＢ高官が１２日、政策金利を当面据え置く可能性について言及し、追加利下げへの期待が弱まった。ダウ平均は１２日まで２日連続で過去最高値を更新しており