累計150万部の人気シリーズ「准教授・高槻彰良の推察」の澤村御影さんの新作『お祓いは家政夫の仕事ですか霞書房の幽霊事件帖』が刊行されました。【写真】この記事の写真を見る（2枚）元書店員、現在は出版プロデューサーとして活躍される増山明子さんによる、読了後ほかほかの熱い感想を届けします！人気作家・澤村御影の新作が登場！なんか凄い……面白かった……。暫し読後感に浸りながら呟いた。澤村御影さんの新作