作家・湊かなえの小説『未来』が黒島結菜主演で映画化され、2026年5月に全国公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと特報が解禁された。【動画】心揺さぶる“罪と希望”のミステリー『未来』特報本作は、社会の陰に埋もれた痛みと、そこに差すかすかな光を描く、“罪と希望”のミステリー。複雑な家庭環境で育ちながらも、教師になる夢をかなえた真唯子。彼女の教え子・章子のもとにある日、一通の手紙が届