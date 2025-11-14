１９７６年に始まり、映画ファンに愛されてきた報知映画賞は今年、第５０回を迎える。スポーツ新聞による単独での映画賞開催は初めてだったが、なぜ、どのようにしてこの賞は生まれたのだろうか。半世紀前を知る人たちの証言を集めながら、映画賞草創期をひもとく。（内野小百美）報知映画賞の始まりについて、今の映画記者で詳しく知る者はほとんどいない。新聞社主催のイベントは通常、事業部が企画するもの。しかし、映画