小学生の息子との会話中、母親が口にした「夕立」という言葉が、息子さんには全く通じません。現代の子どもが知っている「ゲリラ豪雨」との言葉の違いから、息子さんは可愛らしい勘違いをして……？ 友人が体験談を語ってくれました。 現代っ子の日常？ 頻発するゲリラ豪雨の話 最近多いゲリラ豪雨。 秋になったとはいえ、突然の雨に悩まされることは多いです。 ある日、小学生の息子と雨の話になったときのこと。 私が、「