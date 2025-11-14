女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）が披露したヘアショットが注目を集めている。瀧脇は１４日までに自身のインスタグラムを更新。「対面お話し会の時の！髪型はヘアさんにお任せにしてました！」と書き始め、お団子ツインにふわふわウェーブのいわゆる“クラゲヘアー”を披露した。また、「いっぱい褒めて貰えて嬉しかったです！」と喜びの気持ちをつづっている。この投稿には「最高す