日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆メルカリの幹部流出10月、メルカリ（山田進太郎代表執行役CEO）は、スキマバイトサービス「メルカリ ハロ」の年内終了を発表した。先行するタイミー（小川嶺代表取締役）に対抗すべく、昨年3月から始めたが、2年持たずに幕引きとなった。スキ