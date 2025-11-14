大ヒット映画の原作『のぼうの城』『忍びの国』、本屋大賞受賞作となった『村上海賊の娘』など、発表する作品が次々にベストセラーとして話題となる作家・和田竜さん。前作から12年ぶりとなる、待望の新刊『最後の一色』（小学館）が、ついに刊行された。【写真】この記事の写真を見る（5枚）物語の舞台は、織田信長が天下統一せんと勢力を拡大し続ける戦国時代。室町時代から続く、丹後守護職にある名門の若き当主・一色五郎