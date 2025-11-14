¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¤¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¹±Îã²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥ÈSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆBuono!¤Î¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢°áÁõ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡áLOVE¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤Ç¡áLOVE¤Ï¡¢¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î2ÈÖ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬