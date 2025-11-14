「出国税」という言葉をご存じでしょうか？正式には「国際観光旅客税」といい、日本を出国する際、日本人・外国人問わず1人1000円徴収されているもので、航空機や船のチケット代金に上乗せされています。この出国税を引き上げる案が、政府与党内で検討されていることが分かりました。自民党の調査会では13日、具体的な引き上げ額が示され、今の1000円から3000円に、ビジネスクラス以上の旅客にはシステム改修などが整えば、5000