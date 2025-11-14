札幌・豊平警察署は11月13日、札幌市豊平区に住む介護士の男（36）を性的姿態等撮影の疑いで逮捕しました。男は10月17日、豊平区内にある勤務先の女子更衣室に仕掛けたビデオカメラを使って、30代の女性を動画で盗撮した疑いが持たれています。11月10日に、施設管理者から「更衣室に盗撮カメラが仕掛けられていた」と警察に届け出があり、事件が発覚しました。調べに対し男は「盗撮したことは間違いありません」と容疑を認めていま