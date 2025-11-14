●今村聖奈 今週の騎乗馬・11月15日（土）福島2Rゴッドカインド3Rダーリンダーリン4Rタナスーペルノーバ5Rタイキヴィグルーズ7Rセイウンデセオ8Rグローリアミノル12Rニシノヒミチュ・11月16日（日）福島1Rスマートバニー2Rヴァリオーサ3Rユイノコキュウ6Rブラックレジェンド7Rブライティアブーケ8Rディニトーソ●谷原柚希 今週の騎乗馬・11月15日（土）福島4Rサフランメロディ・11月16日（日）福島8R