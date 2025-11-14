13日、藤井聡太六冠(23)が、将棋界最高の戦い竜王戦で5連覇を果たし、史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました。歴史的快挙に、福岡でも喜びの声が聞かれました。藤井聡太六冠は、竜王戦七番勝負の第4局で挑戦者の佐々木勇気八段を破り、竜王戦の5連覇を果たしました。これで藤井六冠は規定の回数、同じタイトルを獲得すると名乗ることができる、"永世称号"の「永世竜王」の資格を史上最年少で獲得しました。■藤井聡太六冠