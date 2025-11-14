◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」日本―ウェールズ（１５日、カーディフ）日本ラグビー協会は１４日、１５日（日本時間１６日）のウェールズ代表戦に向けた日本代表の試合登録選手を発表した。１２月に２７年Ｗ杯オーストラリア大会の組分け抽選会を控える中、世界ランク１２位以内を目指す同１３位の日本代表。１２位の相手と敵地で迎える一戦に向け、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「勝利して、より