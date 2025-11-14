突然ですが、「車校」の正式名称知っていますか？意外と知らない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「自動車学校」でした！「車校」は「自動車学校」の略。正式名称を省略して、特に高校生や大学生の間では「車校に通ってる」「車校の合宿行く」などのように使われています。運転免許を取るために通う学校のことで、教習所とも呼ばれます。「車校」は比較的新しい略語で、口語的・若者言葉の一種です。SNSや会話の中で