NiziUがブランドイメージモデルを務める｢tilnus(ティルナス)｣が新商品発売を記念して、11月14日(金)より期間限定のポップアップストアを東京･日本橋にオープン!テーマは｢PEARLCORE DRESS ROOM｣。会場内は新商品｢パールコア アイパレット｣が提案する“パールコア”な世界観を体験できる空間に。キラキラとした空間のポップアップストアの様子をご紹介します。 会場に入ると目の前にはNiziUの特大パ