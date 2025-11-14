台風26号から変わった低気圧の影響で、沖縄では記録的な大雨となりました。引き続き土砂災害などに警戒が必要です。台風26号から変わった低気圧の影響で、13日、沖縄では夜にかけて雨が強まりました。14日午前6時現在も、沖縄県には大雨警報が発表されています。沖縄では11日から約3日間雨が降り続き、72時間の降水量が沖縄の久米島で416.5mmと平年の1カ月の3倍以上を観測するなど、記録的な大雨となりました。また、所野では最大