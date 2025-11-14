麻沢奏による『スポGOMI部杉野あかりの逆転』（双葉社）が11月12日（水）に発売された。 【画像】『スポGOMI部杉野あかりの逆転』平野ノラの推薦コメント 10代向けライト文芸レーベル「双葉文庫パステルNOVEL」より発売の本作は、清掃活動を題材とした青春小説で、現実に存在する「スポGOMI甲子園」をモチーフに、部活動を通じて成長していく高校生たちが描かれている。 高校入学を機に「スポGOMI部」へ入部