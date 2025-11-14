私はヒナコ。夫シュンタと息子カイ（3歳）との3人家族です。シュンタは週末になるたび、学生時代の仲間と会うと言って出かけて行きます。しかし最近はメンバーが減って、マナさんと2人だけなのだとか。家族そっちのけでよその女性と会われて、私の我慢も限界です。腹が立った私は「またマナさんと会ったら離婚する」と言い渡し、シュンタもやっと反省したかのように見えました。しかし週末になるたび遊びに出かけるのは相変わらず