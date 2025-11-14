大分県立日田高等技術専門校（日田市朝日ケ丘）のガーデンエクステリア科の訓練生20人が11日、江戸時代に造られた同市花月の県指定史跡「石坂石畳道」を清掃した。日ごろ学んだ造園に関する技術を生かし、石畳に積もった落ち葉を取り除いていった。石坂石畳道は、日田代官所と中津・宇佐四日市の陣屋を結ぶ日田往還のうち、交通の難所の市ノ瀬から伏木峠までの間に、1850（嘉永3）年に造られた。延長1260メートル、幅2・2〜2・