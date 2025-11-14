長崎市立山1丁目の長崎中は5日、2、3年生に向けた起業体験学習の一環で、地域住民や保護者を集めた「株主総会」を開いた。生徒たちが“起業”した六つの会社の収支報告があり、事前に“出資”していた住民らに配当金が配られた。社会に出た際の「生きる力」を養うための授業で、今年で2回目という。対象の2学年の計116人は4月ごろから数十のグループに分かれて起業内容を考え、コンペで6社に絞り込んだ。7月に保護者や地域住民