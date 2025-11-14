五島列島を中心に、農家や漁師の家々で作られてきた保存食「かんころ餅」。列島の最北端、宇久島（長崎県佐世保市）でも盛んだったが、人口減と高齢化が著しく、材料となるサツマイモの栽培が減ったことで生産が難しくなってきている。そうした中、島に移住した若者らが栽培に乗り出したことで、生産にも弾みがつき始めた。島の活力になっている。島の伝統の存続を願う生産者榎 セツ子さん（83） サツマイモを栽培する移住者