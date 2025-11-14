博多織の織元「岡野」（岡野博一社長）が、生産の途絶えた伝統の染め物「博多絞（しぼり）」を再現し、福岡市博多区博多駅前の「はかた伝統工芸館」で初公開している。18日まで。博多絞は、朝倉市の甘木絞と共に「筑前絞」と呼ばれた。大正期に最盛期を迎えたが、数十年前に姿を消した「幻の絞」。同社が1年ほど前から京都の藤井絞と協力し、資料調査や技術検証を重ねて再現した。再現品は1点のみ。2種類の絞り技法を使い、