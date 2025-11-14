新しい福岡武道館が来年1月5日、福岡市博多区東公園に開館する。県警は12月20日に記念式典と合同演武会を、1月24日にオープニングイベントを開く。福岡市民体育館の隣に移転新築される新福岡武道館は地上4階、地下1階建て。柔道場（4面）▽剣道場（4面）▽弓道場（12人立ち）▽相撲場（1面）−を備える。地下にある体育館は、バスケットコート1面分の広さ。12月20日の記念式典は一般の参加はできない。午後2時からの合同演武